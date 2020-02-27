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Все участники Евро-2020 получат памятный трофей

Все участники Евро-2020 получат памятный трофей
18:13 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: УАФ

Новости спорта:Каждый участник футбольного Евро-2020, в частности, и сборная Украины, получит памятный трофей.

Об этом сообщает официальный сайт Украинской федерации футбола со ссылкой на пресс-cлужбу УЕФА.

“Победитель, финалист, а также команды, которые проиграют в полуфиналах, получат специальные таблички”, - говорится в сообщении.

Победители решающего поединка футбольного чемпионата Европы 2020 года, помимо Кубка Анри Делоне, получат 40 комплектов золотых медалей, а финалисты — 40 комплектов серебряных медалей. Эти награды будут распределены между футболистами и персоналом команды по выбору коллектива.

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Напомним, матчи Евро-2020 будут проходить 12 июня - 12 июля. Сборная Украины попала в группу С финальной части XVI чемпионата Европы по футболу, где ее соперниками стали Нидерланды, Австрия и победитель Пути D плей-офф Лиги наций УЕФА (Грузия, Беларусь, Македония, Косово).

Первый матч подопечные Андрея Шевченко сыграют против сборной Нидерландов. Поединок состоится 14 июня в Амстердаме на стадионе “Йохан Кройфф Арена”.

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Сборная Украины, Футбол, Евро-2020, Новости футбола.
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