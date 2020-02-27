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ФИФА изменила систему футбольных трансферов

ФИФА изменила систему футбольных трансферов
20:25 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:

Сегодня, 27 февраля, в Цюрихе состоялось заседание футбольного комитета ФИФА, на котором члены организации, включая игроков, а также представителей клубов и лиг, рассмотрели несколько вопросов.

Одной из главных тем заседания стали изменения в системе трансферов. В июле 2020 года ФИФА хочет принять новые правила, ограничивающие количество арендных соглашений с футболистами в возрасте 22 лет и старше.

ФИФА предлагает утвердить переходный период. Начиная с сезона-2020/2021 командам будет разрешено заключить максимум восемь международных арендных сделок. До старта кампании-2022/2023 количество таких соглашений планируют уменьшить до шести. При этом два клуба смогут арендовать друг у друга максимум трёх игроков. Такие же изменения планируют ввести внутри стран в течение трёх лет.

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Комитет ФИФА также одобрил принцип, согласно которому официальные внутренние матчи не должны проводиться на территории другой страны.

Ещё одним нововведением стало создание фонда для выплат компенсации за обучение. Фонд будет финансироваться за счёт дополнительного сбора в размере 1% от суммы трансфера. Это позволит ФИФА гарантировать, что академии и школы будут получать выплаты за обучение футболистов.

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