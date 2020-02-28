Скачать
Пятница, 28.02.2020
Голевая "перестрелка": обзор матча Бенфика - Шахтер (Видео)
Голевая "перестрелка": обзор матча Бенфика - Шахтер (Видео)
Усик - Чисора: названа точная дата боя
Усик - Чисора: названа точная дата боя
Кадар отправился покорять Китай
Кадар отправился покорять Китай
Украина завоевала "золото" на чемпионате Европы по биатлону
Украина завоевала "золото" на чемпионате Европы по биатлону

Бенфика - Шахтер: слова Каштру после матча Лиги Европы

Бенфика - Шахтер: слова Каштру после матча Лиги Европы
09:21 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Горняки с трудом вышли в 1/8 финала Лиги Европы.

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру прокомментировал ничью в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против Бенфики (3:3). Коуч Горняков разделил противостояние с португальским клубом на четыре части, рассмотрев каждую из них.

Также Каштру поделился интересным инсайдом из раздевалки Шахтера и рассказал о том, что происходило в перерыве на Эштадиу да Луш.

«Буду помнить этот этап. Он состоит четырех частей: два тайма в Харькове и два тайма здесь, в Лиссабоне. Мы были лучше в первом тайме в Харькове, во втором тайме в Харькове, проиграли первый тайм в Лиссабоне и были не намного лучше во втором тайме. Поэтому, если рассматривать эти четыре тайма, которые составляют этот этап, то мы были лучше. Несмотря на то, что первый тайм был ужасным с нашей стороны. В перерыве смогли скорректировать некоторые ситуации, которые были неверны. Полностью контролировали все в полузащите и начали доминировать в игре».

Голевая "перестрелка": обзор матча Бенфика - Шахтер (Видео)

«Говорят, что я был злым в перерыве? Это нормально. Моя совесть абсолютно чиста, я честный человек. И мне не нравилось то, что я вижу. Шахтера не было в первом тайме и я не мог смотреть на то, что происходит. В перерыве скорректировали то, что должны были, игроки дали положительный ответ. Очень доволен вторым таймом, который они провели, и очень разочарован первым».

«Когда мы встретились с соперником в первой игре, говорили, что встретятся две атакующие команды. Доказательства были на поле: две атакующие команды, которые обожают атаковать и там, либо там не любят оборонять свои. Когда происходит то, что произошло сегодня — 3:3, то можно было забивать больше, как одной, так и другой стороне. Результат сегодня мог быть еще больше. Это доказывает, что обе команды хотели пройти дальше. Когда говорили о кризисе Бенфики, то всегда говорил, что у них нет кризиса. И это — доказательство тому, просто наша команда была лучше».

«В футболе никогда ничего не должны говорить заранее. Характер проявляет себя в самых сложных моментах и действиях. Сегодня мы пережили очень сложный момент в нашем сезоне, и игроки смогли ответить на это игрой во втором тайме, исправив то, что было в первом».

Шахтер по сумме двух встреч (2:1, 3:3) прошел в 1/8 финала Лиги Европы. Жеребьевка этой стадии турнира состоится сегодня, 28 февраля.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Шахтер, Футбол, УПЛ, Новости футбола, Луиш Каштру.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Бенфика 3:3 Шахтер: события матча (Фото, Видео)
02 Голевая "перестрелка": обзор матча Бенфика - Шахтер (Видео)
03 Шахтер выстоял в Лиссабоне и прошел Бенфику в Лиге Европы (Видео)
04 Усик - Чисора: названа точная дата боя
05 Саблистка Харлан получила рекордную награду НОК Украины (Фото, Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь