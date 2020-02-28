Бенфика - Шахтер: слова Каштру после матча Лиги Европы

Новости спорта:Горняки с трудом вышли в 1/8 финала Лиги Европы.

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру прокомментировал ничью в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против Бенфики (3:3). Коуч Горняков разделил противостояние с португальским клубом на четыре части, рассмотрев каждую из них.

Также Каштру поделился интересным инсайдом из раздевалки Шахтера и рассказал о том, что происходило в перерыве на Эштадиу да Луш.

«Буду помнить этот этап. Он состоит четырех частей: два тайма в Харькове и два тайма здесь, в Лиссабоне. Мы были лучше в первом тайме в Харькове, во втором тайме в Харькове, проиграли первый тайм в Лиссабоне и были не намного лучше во втором тайме. Поэтому, если рассматривать эти четыре тайма, которые составляют этот этап, то мы были лучше. Несмотря на то, что первый тайм был ужасным с нашей стороны. В перерыве смогли скорректировать некоторые ситуации, которые были неверны. Полностью контролировали все в полузащите и начали доминировать в игре».

«Говорят, что я был злым в перерыве? Это нормально. Моя совесть абсолютно чиста, я честный человек. И мне не нравилось то, что я вижу. Шахтера не было в первом тайме и я не мог смотреть на то, что происходит. В перерыве скорректировали то, что должны были, игроки дали положительный ответ. Очень доволен вторым таймом, который они провели, и очень разочарован первым».

«Когда мы встретились с соперником в первой игре, говорили, что встретятся две атакующие команды. Доказательства были на поле: две атакующие команды, которые обожают атаковать и там, либо там не любят оборонять свои. Когда происходит то, что произошло сегодня — 3:3, то можно было забивать больше, как одной, так и другой стороне. Результат сегодня мог быть еще больше. Это доказывает, что обе команды хотели пройти дальше. Когда говорили о кризисе Бенфики, то всегда говорил, что у них нет кризиса. И это — доказательство тому, просто наша команда была лучше».

«В футболе никогда ничего не должны говорить заранее. Характер проявляет себя в самых сложных моментах и действиях. Сегодня мы пережили очень сложный момент в нашем сезоне, и игроки смогли ответить на это игрой во втором тайме, исправив то, что было в первом».

Шахтер по сумме двух встреч (2:1, 3:3) прошел в 1/8 финала Лиги Европы. Жеребьевка этой стадии турнира состоится сегодня, 28 февраля.