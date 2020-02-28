Кадар отправился покорять Китай

Новости спорта:Футболист Динамо Томаш Кадар на постоянной основе перешел в китайский Шандун Лунэн.

Защитник Динамо Томаш Кадар на постоянной основе перешел в китайский Шандун Лунэн. Финансовая сторона вопроса не разглашается.

До этого венгр был переведен в дубль команды Михайличенко, а затем исключен из списка игроков на вторую часть УПЛ.

Минувшим летом Кадар заявлял, что не против сменить клуб. Защитником интересовался Зенит, но Динамо не отпустило футболиста.

В нынешнем сезоне Кадар провел 20 матчей за Динамо, отметившись одной результативной передачей. Контракт игрока с клубом истекает в июне 2023 года.

Венгр выступал за Динамо с февраля 2017 года — в течение трех лет. До переезда в Киев 29-летний защитник играл за польский Лех.

Сезон 2019 года в Суперлиге Китая Шаньдун Лунэн завершил на пятом месте турнирной таблицы. Матчи нового сезона отложены на неопределенное время из-за коронавируса.