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Марлос - о матче с Бенфикой: Хорошо, что добились результата

Марлос - о матче с Бенфикой: Хорошо, что добились результата
10:07 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Марлос прокомментировал проход дальше Шахтера в 1/8 финала Лиги Европы.

Атакующий полузащитник Шахтера Марлос прокомментировал проход дальше Шахтера в 1/8 финала Лиги Европы после ничьей со счетом 3:3 на выезде с Бенфикой. По его словам, сам он пока находится не в наилучшей форме.

«Конечно, ожидали, что матч будет очень сложным, Бенфика — очень сильная команда. Но я очень рад, что мы все же прошли в следующий раунд. Мы все понимали, что будет очень тяжело, особенно в первом тайме, ведь Бенфика всегда очень сильно играет на старте поединка. Но во втором тайме удалось исправить ситуацию и добиться нужного для нас результата», — сказал Марлос.

«Да, сначала действовал больше через фланг, но потом чувствовал, что не хватает мощности в середине поля. Когда ее там нет, всегда тяжело играть, поэтому туда уже больше смещался».

«Почему не играл Коваленко? Скорее всего, это связано со вчерашним повреждением на тренировке. Маркос Антонио молодой, но очень хороший, перспективный футболист. Считаю, он сегодня очень хорошо поработал.

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Я еще пока далек от своей лучшей формы, чтобы ее набрать, нужно очень много работать. У меня нет предпочтений, с кем играть в следующем раунде Лиги Европы. Финты Зидана у Степаненко? Да, моя школа».

Марлос провел на поле 62 минуты, после чего был заменен на Тете. В составе Шахтера забивали Тарас Степаненко и Алан Патрик, а также автогол на счету Рубена Диаша.

Шахтер по сумме двух встреч (2:1, 3:3) прошел в 1/8 финала Лиги Европы. Жеребьевка этой стадии турнира состоится уже сегодня.

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