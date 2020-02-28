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Бенфика - Шахтер: слова Лаже после матча Лиги Европы

Бенфика - Шахтер: слова Лаже после матча Лиги Европы
10:24 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Главный тренер Бенфики Бруну Лаже прокомментировал ничью с Шахтером.

Главный тренер Бенфики Бруну Лаже прокомментировал ничью с Шахтером (3:3) и вылет португальской команды из Лиги Европы.

"До счета 3:1 мы играли так, как и планировалось. Команда поражала ворота соперника, создавала моменты, особенно в первом тайме. Мы забивали голы, создавали моменты, особенно в первом тайме.

После этого нужно было больше атаковать, но мы много ошибались в защите. После 3:1 команда не смогла собраться. Возможно, мы немного расслабились, что повлияло на пропущенный гол.

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Мы сами дали Шахтеру шанс и вылетели из турнира. Мы хотели добиться результата, но не смогли. При счете 3:2 мы перестали контролировать игру, Шахтер чувствовал себя комфортно. Бенфика была способна на большее. Мы счастливы, когда выигрываем, но жаль, что этого не произошло", - цитирует Лаже официальный сайт УЕФА.

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ФК Шахтер, ФК Бенфика, Футбол, Новости футбола, Бруну Лаже.
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