Сульшеру покорился уникальный рекорд времен Фергюсона

Новости спорта:Со счетом 5:0 на Олд Траффорд не выигрывали с 2011 года.

Манчестер Юнайтед одержал крупнейшую домашнюю победу в официальном матче с тех пор, как команду возглавлял сер Алекс Фергюсон.

Вчера подопечные Оле-Гуннара Сульшера на своем поле разгромили Брюгге (5:0) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.

В последний раз со счетом 5:0 на Олд Траффорд хозяева обыгрывали Уиган в декабре 2011 года.

Напомним, что Фергюсон возглавлял манкунианцев до мая 2013 года, после чего у руля команды его сменил Дэвид Мойес.

Следующего соперника в Лиге Европы подопечные Сульшера узнают по итогам сегодняшней жеребьевки, которая стартует в 14:00 по киевскому времени.