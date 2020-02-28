Звезда Вулверхэмптона мог стать преступником

Новости спорта:Адама Траоре признался, что в детстве мог стать преступником но выбрал профессиональный спорт

Вингер английского Вулверхэмптона Адама Траоре признался, что в детстве мог стать преступником но выбрал профессиональный спорт

"Когда я был маленьким, я мог стать частью бандитской группировки. Тогда было популярным - вступать в банды.

Но я не стал таковым. Все это из-за любви к футболу. Мы каждый день дрались, не хотя этого, ведь любили спорт.

В той школе, где я учился, каждый день были разборки между бандами. Я видел драки и с битами, ножами, бутылками и всем остальным", - цитирует Траоре Sport.es.

В текущем сезоне Адама стал настоящим лидером Вулвз. Он провел за команду 38 матчей, в которых забил шесть голов и отдал семь голевых передач.