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Звезда Вулверхэмптона мог стать преступником

Звезда Вулверхэмптона мог стать преступником
11:17 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Адама Траоре признался, что в детстве мог стать преступником но выбрал профессиональный спорт

Вингер английского Вулверхэмптона Адама Траоре признался, что в детстве мог стать преступником но выбрал профессиональный спорт

"Когда я был маленьким, я мог стать частью бандитской группировки. Тогда было популярным - вступать в банды.

Но я не стал таковым. Все это из-за любви к футболу. Мы каждый день дрались, не хотя этого, ведь любили спорт.

В той школе, где я учился, каждый день были разборки между бандами. Я видел драки и с битами, ножами, бутылками и всем остальным", - цитирует Траоре Sport.es.

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В текущем сезоне Адама стал настоящим лидером Вулвз. Он провел за команду 38 матчей, в которых забил шесть голов и отдал семь голевых передач.

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Футбол, ФК Вулверхэмптон, Новости футбола, Адама Траоре.
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