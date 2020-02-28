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Игало - о дебютном голе: Болею за МЮ с детства

Игало - о дебютном голе: Болею за МЮ с детства
11:53 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Одион Игало поделился впечатлениями от матча 1/16 финала Лиги Европы против Брюгге.

Нападающий Манчестер Юнайтед Одион Игало поделился впечатлениями от матча 1/16 финала Лиги Европы против Брюгге (5:0), в котором он забил гол.

"Еще до начала поединка вся команда была уверена в победе. Знали, что фанаты поддержат нас. Наша защита сыграла на самом высоком уровне, а удаление игрока Брюгге осложнило им жизнь. Мы здорово атаковали и смотрелись очень хорошо.

Мой первый гол за Юнайтед? Это было великолепно, я ждал этого с момента моего дебюта. Испытывал некоторое давление, но сейчас забил и чувствую себя превосходно. Это команда, за которую я болею с самого детства. Мечта стала реальностью, и я благодарен Господу за это", - приводит слова Игало BBC.

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Напомним, что нигерийский форвард перешел в МЮ на правах аренды из китайского Шанхай Шеньхуа.

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Футбол, МЮ, Новости футбола, Одион Игало.
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