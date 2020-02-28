СМИ: Висенте Гомес хочет покинуть Олимпик

Новости спорта:Висенте Гомес написал заявление об увольнении из клуба, однако президент команды Владислав Гельзин его не принял.

Главный тренер донецкого Олимпика Висенте Гомес написал заявление об увольнении из клуба, однако президент команды Владислав Гельзин его не принял.

48-летнего испанского наставника не устраивает низкое качество селекционной работы менеджмента Олимпика во время зимнего трансферного окна.

Тренер должен доработать до мая, когда завершится нынешний сезон УПЛ, однако затем не станет продолжать работу в донецком клубе.

Зимой Олимпик подписал вратаря Артема Кичака, защитников Дмитрия Литвина, Антона Кравченко и Ореста Лебеденко, полузащитников Назара Вербного, Тимура Чогадзе и Даниэль Романовского, а также форвардов Дениса Баланюка и Максима Дегтярева.

Висенте Гомес работает в Олимпике с сентября прошлого года. До этого испанец работал ассистентом тренера в киевском Динамо.

Дончане находятся на девятом месте турнирной таблицы чемпионата Украины, имея в своем активе 18 очков после 19-ти туров.