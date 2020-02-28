Бенфика - Шахтер: обзор португальских СМИ

Новости спорта:Португальские СМИ не скупились на метафоры после вылета "орлов" — тут и "вирус Лиги Европы", и "Пэксит", и "картонная защита".

Шахтер в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы сыграл вничью 3:3 с Бенфикой (5:4 по сумме двух матчей) и оставил "орлов" за бортом Лиги Европы. Центральное португальское издание A Bola скупо пересказало счет матча и авторов голов, а вот их коллеги были более красноречивы.

После поражения 1:2 в Украине, Бенфика пропустила три гола дома (забив столько же в ответ – прим.) от Шахтера Луиша Каштру, и в результате вылетела из Лиги Европы.

A Bola

Матч на Эштадиу да Луш закончился, как и путь Бенфики в Лиге Европы. "Красные" покидают турнир, сыграв вничью 3:3, которая дала итоговые 4:5 в пользу украинцев. Второй тайм был решающим, Бенфика даже вышла вперед благодаря голу Рафы, но Шахтер оставался в игре и вскоре ответил. Голы Степаненко на 49-й минуте и Алана Патрика на 71-й поставили Бенфику в еще более неудобное положение – ей нужно было забивать дважды, чтобы пройти дальше. Команда Бруну Лаже оказалась неспособна вернуться в игру и, несмотря на попытки Винисиуса, оформила вылет из турнира.

Record

В черную для португальского футбола ночь Бенфика присоединилась к Порту, Спортингу и Браге, вылетев из 1/16 финала Лиги Европы. После поражения 1:2 на выезде "орлы" сыграли 3:3 дома. Пицци (9 минута), Рубен Диаш (36) и Рафа (47) забивали за Бенфику, которая лидировала 1:0 и 3:1. За Шахтер отметились Рубен Диаш (забил в свои ворота на 12-й минуте), Степаненко (49) и Алан Патрик (71).

O Jogo

Бенфика была одной ногой в 1/8 финала Лиги Европы, но вылетела из-за картонной защиты. Команда Бруну Лаже лидировала 3:1 на старте второго тайма, но огромное количество ошибок в защите позволило Шахтеру добыть ничью 3:3 и пройти в следующий раунд.

Не может быть крепкой командой с защитой, которая допускает столько ошибок, как Бенфика Бруну Лаже. Шахтер сумел забить трижды на Эстадиу да Луш и, само собой, прошел дальше.

После того, как Рафа Силва сделал счет 3:1, был допущен целый ряд бредовых ошибок в защите, благодаря которым Шахтер мог даже выиграть матч.

Чтобы понять, насколько катастрофически Бенфика действует у своих ворот, достаточно взглянуть на последние восемь матчей, где "орлы" пропустили… 14 голов!

Diario de Noticias

Бенфика стала последней, пораженной вирусом Лиги Европы. После поражения в Украине "красные" сыграли 3:3 на Да Луш и последовали по тому же пути, что и другие португальские команды в Лиге Европы: вылет.

Publico

Шахтер на Да Луш выбил Бенфику из Лиги Европы. Два тяжелых удара, и "украинская травма" довершила #Пэксит ( Portugal Exit, вылет всех четырех португальских команд из Лиги Европы – прим.).

Так что, будем ждать следующий сезон. Бенфика выходила на поле, зная, что их соотечественники проиграли свои дуэли, но и сама не сыграла лучше.

Correio da Manha

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоится сегодня в 14:00 по киевскому времени.