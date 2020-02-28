Скачать
Пятница, 28.02.2020
Шахтер узнал соперника в 1/8 финала Лиги Европы
Шахтер узнал соперника в 1/8 финала Лиги Европы
Усик - Чисора: названа точная дата боя
Усик - Чисора: названа точная дата боя
Легкоатлетка Прищепа попалась на допинге
Легкоатлетка Прищепа попалась на допинге
Телеграф получил престижную награду НОК (Фото)
Телеграф получил престижную награду НОК (Фото)

Степаненко прокомментировал свой "финт Зидана" в Лиге Европы

Степаненко прокомментировал свой "финт Зидана" в Лиге Европы
13:50 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Полузащитник Шахтера Тарас Степаненко прокомментировал матч против Бенфики, а также рассказал о своих отношениях с партнером по команде.

Шахтер в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы сумел добыть ничью 3:3 с Бенфикой, и выйти в 1/8 финала турнира. При этом игра складывалась для "горняков" крайне непросто – в первом тайме преимущество "орлов" было подавляющим.

"Как-то стушевались, неправильно играли, отдали полностью территориальное преимущество, проигрывали много борьбы. Первый тайм полностью провалили. Серьезный разговор был в раздевалке, встряхнул нас Мистер. Поэтому начало второго тайма получилось немного скомканным, а потом выровняли игру и хорошо сыграли", — передает слова полузащитника Шахтера Тараса Степаненко Football.ua.

"Если в первом матче Бенфика больше играла от обороны, старалась действовать в районе центрального круга, то здесь они очень сильно прессинговали, в первом тайме мы не могли из-под этого прессинга выйти. Если честно, так и думал, что они так будут играть".

"Как удавалось отыгрываться так быстро? Португальская школа. У нас сейчас португальский тренер. Люди играют в футбол, никто не закрывается. Бенфика забила, 3:1 счет – а они прессингуют. Нет такого, что стали 11 человек и стоят. Поэтому и люди ходят, полные стадионы. Понятно, что мы не хотим пропускать так много, и что приходится потом нервничать. Но, тем не менее, это красивый футбол, атакующий, со множеством голов – это круто, я считаю".

В этом матче вне заявки дончан оказался Виктор Коваленко, и Степаненко считает, что отсутствие хавбека сказалось на игре команды.

Шахтер выстоял в Лиссабоне и прошел Бенфику в Лиге Европы (Видео)

"Витя – мобильный игрок, очень подвижный, в борьбу вступает. Маркос Антонио в первом тайме где-то немного растерялся, это все-таки больше футболист для владения мячом – мелкий пас там, обыграться. Первое время он немного тушевался, но затем разыгрался. Это понятное дело, молодой парень, но он хорошо сыграл", — добавил Тарас.

На старте второго тайма Бенфика повела в счете 3:1, но через несколько минут Тарас Степаненко забил ответный гол.

"Я знал, что нам нужно забить один гол, и мы перевернем игру. Очень рад, что так случилось, давно не забивал со стандартов. Получилось то, что мы наигрывали на тренировках. Я забил важный для команды мяч, и очень этому рад", — уверяет Степаненко.

"Не скажу, что это мой лучший матч за Шахтер. Я стараюсь оценивать свою игру иначе – понятно, что болельщикам и журналистам, если забил – то уже здорово сыграл. Я по-другому немного свои действия оцениваю. Но хороший матч, второй тайм. Думаю, у меня были игры и получше".

В одном из эпизодов Степаненко исполнил финт Зидана, который удивил многих специалистов и болельщиков. По словам Марлоса, это он научил Тараса подобным вещам. Опорный хавбек признается, что финт был следствием небольшого технического брака.

"Я сначала неудобно принял, а потом думаю, что уже терять нечего – получилось, прошло. Я сегодня в YouTube смотрел, как Неймар так делал", — добавил Тарас.

Перед зимней паузой у Тараса разгорелся небольшой конфликт с Тайсоном из-за того, что бразилец заработал очередную свою карточку за неспортивное поведение и схлопотал дисквалификацию на важный матч против Зари.

"Отношения с Тайсоном? Нормально все. В любой команде, я считаю, иногда бывают конфликты, но, тем не менее, у нас в команде все нормально. Тайсон – прекрасный человек".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Шахтер, Тарас Степаненко, Футбол, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Голевая "перестрелка": обзор матча Бенфика - Шахтер (Видео)
02 Бенфика 3:3 Шахтер: события матча (Фото, Видео)
03 Усик - Чисора: названа точная дата боя
04 Бенфика - Шахтер: слова Лаже после матча Лиги Европы
05 Шахтер выстоял в Лиссабоне и прошел Бенфику в Лиге Европы (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь