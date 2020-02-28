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Степаненко забил в Лиге Европы впервые с ноября 2016-го года

Степаненко забил в Лиге Европы впервые с ноября 2016-го года
13:54 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Тарас Степаненко более трех лет не отличался в евротурнире.

В ответном поединке 1/16 финала Лиги Европы Шахтер на выезде сыграл вничью с Бенфикой (3:3), оформив выход в следующую стадию турнира по сумме двух матчей.

Примечательно, что при счете 3:1 в пользу португальцев, своим голом отметился полузащитник "горняков" Тарас Степаненко, замкнув подачу с углового.

Для украинского футболиста это стал первый гол в рамках евротурнира с ноября 2016-го года. Тогда хавбек отличился точным ударом в ворота Гента. Всего в Лиге Европы игрок провел 19 матчей, забив четыре гола.

Ранее сам Степаненко прокомментировал удачный поединок для своей команды и выход в следующий этап.

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ФК Шахтер, Тарас Степаненко, Футбол, Новости футбола.
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