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Шахтер узнал соперника в 1/8 финала Лиги Европы

Шахтер узнал соперника в 1/8 финала Лиги Европы
14:27 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Стало известно, с кем сыграет Шахтер на стадии 1/8 Лиги Европы.

Донецкий Шахтер по итогам жеребьевки стадии 1/8 финала Лиги Европы сыграет с немецким Вольфсбургом. Первая встреча пройдет в Германии 12 марта, ответный матч в Харькове — 19 марта.

На стадии 1/16 финала Горняки расправились с Бенфикой. В первом матче команда Каштру выиграла со счетом 2:1, а во второй игре была зафиксирована ничья — 3:3.

Отметим, что Вольфсбург в групповом этапе Лиги Европы играл в квартете I, где также выступала Александрия. Немцы стали вторыми в группе, уступив первое место Генту. В 1/16 финала немцы прошли Мальме с общим счетом 5:1.

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Ранее Горняки ни разу не встречались с Вольфсбургом на еврокубковой арене — противостояние откроет счет встреч Шахтера с немецкой командой.

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