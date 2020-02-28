Когда Погба вернется к тренировкам

Новости спорта:Футболист МЮ Поль Погба возобновит тренировки на старте следующей недели.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба возобновит тренировки на старте следующей недели, передает L’Equipe.

Возвращение француза на поле в официальных матчах ожидается в дерби против Манчестер Сити 8 марта, но может быть отложено до игры с Тоттенхэмом 15-го числа.

Большую часть нынешнего сезона Погба пропустил из-за травмы голеностопа, сыграв только в 7 матчах манкунианцев в текущем розыгрыше Премьер-лиги.

Поля также активно связывают с интересом со стороны Реала и Ювентуса, хотя агент хавбека Мино Райола заявил, что на данный момент переговоры о будущем Погба не ведутся.

В следующем матче Юнайтед сыграет с Эвертоном в воскресенье, 1 марта.