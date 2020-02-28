Ювентус - Интер: на кого ставят букмекеры в матче Серии А

Новости спорта:Ювентус сыграет с Интером в матче 26-го тура Серии А.

В воскресенье, 1 марта, Ювентус на своем поле примет Интер в 26-м туре чемпионата Италии.

Матч состоится на арене Альянц Стэдиум в 21:45 по киевскому времени.

Ювентус является лидером турнирной таблицы, имея в своем активе 60 очков после 25 туров. Интер находится на третьем месте с 54 баллами, но у команды есть матч в запасе.

Туринцы встречались с миланским клубом 61 раз с 1993 года. 28 побед остались на счету Интера и только 13 выиграли туринцы, еще 20 матчей завершились вничью.

В предстоящем поединке фаворитом поединка букмекеры считают Ювентус.

Так, в компании Parimatсh на победу Ювентуса принимают ставки с коэффициентом 2.31, а на успех подопечных Конте можно поставить с коэффициентом 3.35. Ничью здесь оценили в 3.25.