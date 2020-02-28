Шахтер впервые в истории сыграет против Вольфсбурга

Новости спорта:В пятницу, 28 февраля, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. Донецкий Шахтер сыграет против немецкого Вольфсбурга.

Интересно, что впервые "горняки" проведут матч с "волками". До этого Шахтер провел 18 матчей против команд из Германии, добыв в них 5 побед, 7 ничьих и допустив 6 поражений.

Шахтер против немецких клубов. Матч за матчем:

Шахтер – Боруссия Д 0:2, 1:3 (2001/2002, Лига чемпионов, 3-я квалификация)

Шахтер – Шальке 1:1, 1:0 (2004/2005, Кубок УЕФА, 1/16 финала)

Шахтер – Штутгарт 2:0 (2005/2006, Кубок УЕФА, групповой этап)

Шахтер – Вердер 2:1 (2008/2009, Кубок УЕФА, финал)

Шахтер – Боруссия Д 2:2, 0:3 (2012/2013, Лига чемпионов, 1/8 финала)

Шахтер – Байер 0:0, 0:4 (2013/2014, Лига чемпионов, групповой этап)

Шахтер – Бавария 0:0, 0:7 (2014/2015, Лига чемпионов, 1/8 финала)

Шахтер – Шальке 0:0, 3:0 (2015/2016, Лига Европы, 1/16 финала)

Шахтер – Хоффенхайм 2:2, 3:2 (2018/19, Лига чемпионов, групповой этап)

Шахтер – Айнтрахт Ф 2:2, 1:4 (2018/19, Лига Европы, 1/16 финала)

Кроме того, из восьми пар лишь Рейнджерс и Байер пересекались между собой в еврокубках, все остальные команды впервые сыграют между собой.

Напомним, что поединки 1/8 финала пройдут 12 и 19 марта. "Оранжево-черные" проведут первую игру на выезде, а вторую – дома.