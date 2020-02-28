В Швейцарии переносят футбольные матчи из-за коронавируса

Новости спорта:По всей стране запрещены мероприятия, на которых соберется более тысячи человек.

Швейцарская футбольная лига перенесла 24-й тур чемпионата, который должен был состояться в этот уик-энд. Таким образом ШФЛ выполнила решение Федерального совета Швейцарии, который запретил массовые мероприятия численностью более тысячи человек из-за угрозы коронавируса.

Запрет на подобные мероприятия будет оставаться в силе как минимум до 15 марта этого года. Новая дата тура пока неизвестна.

Из-за того, что нынешний сезон в европейском футболе ограничен Евро-2020, ШФЛ рассмотрит вариант с проведением матчей без зрителей. В то же время организация подчеркнула, что "экономические интересы клубов также должны приниматься во внимание".

В соседней Италии ряд матчей был отменен из-за вспышки коронавируса, а некоторые игры будут сыграны без зрителей. В их число вошел и один из главных матчей первенства – Ювентус – Интер.