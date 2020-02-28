Футбольный клуб запретил рукопожатия из-за коронавируса

Новости спорта:Главный тренер Ньюкасла Стив Брюс заявил, что игроки и персонал клуба больше не будут пожимать друг другу руки.

Подобная мера предосторожности связана с желанием не допустить распространение коронавируса.

"На нашей базе есть ритуал: каждое утро мы жмем друг другу руки. Но по совету медиков мы перестали делать это. Слава Богу, что здесь у нас есть замечательный доктор, который будет держать нас в курсе ситуации.

Мы, как и все остальные, следим за распространением коронавируса. Давайте надеяться, что в этой стране не станет хуже", - приводит слова Брюса Sky Sports.

Напомним, что очагом распространения коронавируса является Китай. Медики уже подтвердили более 85 тысяч случаев заражения новой болезнью.