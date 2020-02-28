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Альба вернулся к тренировкам в общей группе

Альба вернулся к тренировкам в общей группе
17:14 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Защитник Барселоны Хорди Альба работал с командой перед матчем против Реала.

Барселона вернулась к тренировкам перед матчем с Реалом. Вместе со всей командой занимался и левый защитник Хорди Альба, сообщает Sport.

Альба отсутствовал с середины февраля из-за травмы подколенного сухожилия.

Пока неизвестно, сможет ли фулбэк сыграть против Реала. Ему нужны еще несколько дней, чтобы быть готовым вернуться на поле, а матч против "королевского клуба" состоится 1-го марта.

Из-за травм и дисквалификаций Кике Сетьен может рассчитывать только на 15 игроков первой команды Барселоны. Еще трое человек будут выбраны из молодых игроков – Ансу Фати, Рики Пуиг, Араухо, Акьеме, Колладо, Мончу и Морера.

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Барселона после 25 туров Ла Лиги опережает идущий вторым Реал на два очка.

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Хорди Альба, ФК Барселона, Футбол, Новости футбола.
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