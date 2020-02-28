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Клопп отреагировал на слова Вернера о Ливерпуле

Клопп отреагировал на слова Вернера о Ливерпуле
17:10 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Юрген Клопп не стал подтверждать интерес клуба к нападающему.

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп отреагировал на высказывание нападающего "РБ Лейпциг" Тимо Вернера о возможном переходе в английский клуб.

"Мне нечего сказать об этом. Но я предпочитаю, когда футболисты говорят о нашем клубе в позитивном ключе, а не "Это последнее место, куда я пойду!". В этом плане это здорово, но в остальном мне нечего сказать", — приводит слова Клоппа Liverpool Echo.

Ранее появилась информация, что "Ливерпуль" готов активировать опцию выкупа Вернера до конца апреля, чтобы заплатить "РБ Лейпциг" € 58 млн и сразу начать переговоры с форвардом. При этом сообщалось, что 23-летний немецкий футболист уже получил предложения от "Барселоны" и "Манчестер Юнайтед".

Барселона и Манчестер Юнайтед включились в борьбу за нападающего Вернера

В нынешнем сезоне Вернер принял участие в 23 матчах Бундеслиги, забил 21 гол и стал автором 7 результативных передач.

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Футбол, Юрген Клопп, Новости футбола, ФК РБ Лейпциг, Тимо Вернер.
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