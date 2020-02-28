Пуйоль уверен в успехе Гвардиолы в Лиге чемпионов

Новости спорта:Карлес Пуйоль уверен, что Хосеп Гвардиола снова выиграет Лигу чемпионов.

Бывший капитан каталонской "Барселоны" Карлес Пуйоль поделился мнением о главном тренере "Манчестер Сити" Хосепе Гвардиоле.

"Для меня Гвардиола — лучший тренер из тех, с кем я работал, и лучший тренер в мире. Команду Пепа всегда можно узнать по игре. Вот почему я уверен, что он снова выиграет Лигу чемпионов.

Я не могу сказать, будет ли это с "Манчестер Сити", но они сосредоточатся на этом турнире, поскольку догнать "Ливерпуль" в Премьер-лиге практически невозможно", — приводит слова Пуйоля Goal.

Напомним, в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Сити" на выезде со счётом 2:1 обыграл мадридский "Реал". Ответная встреча состоится в Манчестере 17 марта.