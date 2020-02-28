Скачать
Пятница, 28.02.2020
Шахтер узнал соперника в 1/8 финала Лиги Европы
Шахтер узнал соперника в 1/8 финала Лиги Европы
Днепр-1 - Динамо: видео онлайн-трансляция матча
Днепр-1 - Динамо: видео онлайн-трансляция матча
Легкоатлетка Прищепа попалась на допинге
Легкоатлетка Прищепа попалась на допинге
Лига Европы: определились пары 1/8 финала
Лига Европы: определились пары 1/8 финала

Пуйоль уверен в успехе Гвардиолы в Лиге чемпионов

Пуйоль уверен в успехе Гвардиолы в Лиге чемпионов
18:21 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Карлес Пуйоль уверен, что Хосеп Гвардиола снова выиграет Лигу чемпионов.

Бывший капитан каталонской "Барселоны" Карлес Пуйоль поделился мнением о главном тренере "Манчестер Сити" Хосепе Гвардиоле.

"Для меня Гвардиола — лучший тренер из тех, с кем я работал, и лучший тренер в мире. Команду Пепа всегда можно узнать по игре. Вот почему я уверен, что он снова выиграет Лигу чемпионов.

Я не могу сказать, будет ли это с "Манчестер Сити", но они сосредоточатся на этом турнире, поскольку догнать "Ливерпуль" в Премьер-лиге практически невозможно", — приводит слова Пуйоля Goal.

Шахтер узнал соперника в 1/8 финала Лиги Европы

Напомним, в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Сити" на выезде со счётом 2:1 обыграл мадридский "Реал". Ответная встреча состоится в Манчестере 17 марта.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Барселона, ФК Манчестер Сити, Футбол, Карлес Пуйоль, Новости футбола, Хосеп Гвардиола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Голевая "перестрелка": обзор матча Бенфика - Шахтер (Видео)
02 Усик - Чисора: названа точная дата боя
03 Бенфика 3:3 Шахтер: события матча (Фото, Видео)
04 Бенфика - Шахтер: слова Лаже после матча Лиги Европы
05 Шахтер выстоял в Лиссабоне и прошел Бенфику в Лиге Европы (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь