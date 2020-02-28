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Роналду: У нас еще есть второй матч

Роналду: У нас еще есть второй матч
18:34 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Криштиану Роналду прокомментировал неудачный вояж Ювентуса в Лион.

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду поделился мнением о первом матче 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов с "Лионом".

Встреча, проходившая во Франции, завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. В этом матче туринцы не нанесли ни одного удара по воротам соперника. Такое в еврокубках с ними случилось впервые с 2006 года.

"Подобные вещи могут произойти, это футбол. Конечно, мы недовольны результатом и поражением, это нормально. В матчах Лиги чемпионов бывает тяжело. Мы разочарованы, но у нас ещё есть второй матч, который будет проходить дома. Мы уверенны в собственных силах.

Шахтер узнал соперника в 1/8 финала Лиги Европы

Мы можем исправить ситуацию и выйти в следующий раунд. Теперь наша цель — победить в следующем матче, а затем уже будет ответная игра Лиги чемпионов. Мы расслаблены, но сосредоточены на следующей игре с "Интером", — цитирует Роналду Sky Sport Italia.

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Криштиану Роналду, Футбол, Новости футбола, ФК Ювентс.
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