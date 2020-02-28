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Днепр-1 - Динамо: видео онлайн-трансляция матча

Днепр-1 - Динамо: видео онлайн-трансляция матча
18:57 Сегодня Телеграф ФК Динамо (Киев) Фото: Facebook

Новости спорта:Смотреть прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины по футболу Днепр-1 - Динамо.

Сегодня в 19:00 на поле "Днепр-Арены" в Днепре начнется матч между местным "Днепром-1" и киевским "Динамо".

Напомним, киевляне занимают второе место в турнирной таблице, а днепровцы идут восьмыми.

Видеотрансляция матча:

Динамовцы прибыли на место проведения поединка, как всегда, за сутки до начала матча. После прилета игроков ждал легкий ужин и отдых. Сегодня же в программе команды запланирован завтрак, прогулка по городу недалеко от отеля, обед, установка на игру, отдых и непосредственно выезд на стадион.

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Между тем, утром уже состоялась традиционное предматчевое совещание, на котором было утверждено, в каких комплектах формы будут играть команды. Днепряне наденут темно-синие футболки, трусы и гетры, а динамовцы выйдут на игру в полностью белой форме. Голкипер "Динамо" будет играть в фиолетовом свитере, "Днепра-1" - в салатовом.

Синоптики прогнозируют на сегодняшний вечер в Днепре прохладную погоду с температурой около +2°С, без осадков.

В кассах стадиона "Днепр-Арена" по состоянию на утро есть в свободной продаже билеты почти всех ценовых категорий. Аншлага не ожидается. Напомним, стадион вмещает 31 тысячу болельщиков.

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