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Рамос назвал Месси одним из величайших футболистов в истории

Рамос назвал Месси одним из величайших футболистов в истории
19:37 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Серхио Рамос прокомментировал ближайший матч против Барселоны в Примере.

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос в преддверии матча 26-го тура испанской Примеры с "Барселоной" поделился мнением о лидере сине-гранатовых Лионеле Месси.

"Я очень уважаю Месси. Считаю, что он является одним из величайших футболистов в истории. Испытываю к нему огромное уважение. Надеюсь, в воскресенье будет не его день. Это будет означать, что мы выполнили свою работу. Будет ещё лучше, если "Реал" добьётся хорошего результата.

Как коллега и профессионал, я желаю Лионелю всего наилучшего, но только до тех пор, пока это не скажется на нас негативно! Это непросто, но я испытываю к нему максимальное уважение. Он – один из лучших", — приводит слова Рамоса Goal со ссылкой на пресс-службу Примеры.

Рамос и Реал пока не могут договориться о новом контракте

Матч "Реал" — "Барселона" состоится в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу" 1 марта, начало — в 22:00 по киевскому времени.

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Серхио Рамос, ФК Реал, ФК Барселона, Лионель Месси, Футбол, Новости футбола.
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