Руководство Примеры пригласило клуб из Уханя на Эль-Класико

Новости спорта:Боссы Примеры хотят показать поддержку китайцам.

Руководство испанской Примеры проведёт акцию в поддержку Китая. 1 марта в её штаб-квартире состоится встреча с клубом "Ухань Чжоэр" из Уханя, где началась эпидемия коронавируса, сообщает AS.

"Ухань Чжоэр" с конца прошлого года находится в Испании, где готовился к новому сезону китайской Суперлиги. После начавшейся эпидемии коронавируса команда приняла решение не возвращаться в родной город в целях безопасности.

Этой акцией боссы Примеры хотят показать поддержку китайцам, с которыми у них заключены спонсорские контракты.

Игроки, тренеры и другие представители "Ухань Чжоэр" 1 марта также посетят матч 26-го тура чемпионата Испании "Реал" — "Барселона", который состоится в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу".