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"Шахтер - это вызов": В Вольфсбурге отреагировали на результаты жеребьевки

"Шахтер - это вызов": В Вольфсбурге отреагировали на результаты жеребьевки
20:49 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Матчи между "Шахтером" и "Вольфсбургом" состоятся 12 и 19 марта.

Спортивный директор "Вольфсбурга" Марсель Шефер прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы, по итогам которой команда сыграет с "Шахтером", сообщает официальный сайт немецкого клуба.

"Мы довольны жеребьевкой, играть на международном уровне - это всегда нечто особенное. "Шахтер" - это вызов, с которым мы хотим справиться. У нас есть амбиции пройти еще один раунд.

У нас уже был положительный опыт в двух матчах против "Александрии". Донецкий клуб будет другим соперником, поскольку они выступают на международных турнирах в течение многих лет", - сказал Шефер.

Лига Европы: определились пары 1/8 финала

Напомним, в 1/16 финала ЛЕ "Вольфсбург" дважды победил шведский "Мальме": 2:1 - дома, 3:0 - на выезде. Матчи между "Шахтером" и "Вольфсбургом" сыграют 12 и 19 марта. Первый матч дончане проведут на выезде.

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ФК Шахтер, Лига Европы, Футбол, ФК Вольфсбург, Новости футбола.
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