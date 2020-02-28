"Шахтер - это вызов": В Вольфсбурге отреагировали на результаты жеребьевки

Новости спорта:Матчи между "Шахтером" и "Вольфсбургом" состоятся 12 и 19 марта.

Спортивный директор "Вольфсбурга" Марсель Шефер прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы, по итогам которой команда сыграет с "Шахтером", сообщает официальный сайт немецкого клуба.

"Мы довольны жеребьевкой, играть на международном уровне - это всегда нечто особенное. "Шахтер" - это вызов, с которым мы хотим справиться. У нас есть амбиции пройти еще один раунд.

У нас уже был положительный опыт в двух матчах против "Александрии". Донецкий клуб будет другим соперником, поскольку они выступают на международных турнирах в течение многих лет", - сказал Шефер.

Напомним, в 1/16 финала ЛЕ "Вольфсбург" дважды победил шведский "Мальме": 2:1 - дома, 3:0 - на выезде. Матчи между "Шахтером" и "Вольфсбургом" сыграют 12 и 19 марта. Первый матч дончане проведут на выезде.