Хет-трик Супряги, VAR и удаления: Динамо повержено в Днепре (Видео)

Подопечные Дмитрия Михайленко оказались сильнее Динамо в богатом на события матче (3:1).
Днепр-1 - Динамо 3:1
Голы: Супряга, 71, 82, 90 — Вербич, 45+5 (с пенальти)
Днепр-1: Юрчук — Адамюк, Лопыренок, Логинов, Полевой — Кравченко, Вакулко — Чичиков (Супряга, 63), Ди Франко, Назаренко (Гуйе, 87) — Хобленко (Шаповал, 78)
Динамо: Бущан — Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко — Сидорчук, Шепелев (Дуэлунд, 84) — Караваев (Цыганков, 77), Буяльский, Вербич — Русин (Де Пена, 77)
Предупреждения: Назаренко — Шепелев, Миколенко
Удаления: Полевой, 75 (грубая игра) — Буяльский, 6 (грубая игра)