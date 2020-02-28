Определился последний участник 1/8 финала Лиги Европы 2019/20

Новости спорта:Франкфуртцы расписали результативную ничью с Зальцбургом.

Зальцбург сыграл вничью с немецким Айнтрахтом в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. Поединок состоялся в Австрии и завершился со счетом 2:2.

Счет в матче открыли хозяева - Андреас Ульмер переиграл Кевина Траппа на 10-й минуте. На 72-й минуте Жером Онгуене забил второй мяч Зальцбурга в этой встрече. Айнтрахт ответил двумя голами Андре Силвы.

РБ Зальцбург - Айнтрахт Ф 2:2 (Первый матч - 1:4)

Голы: Ульмер, 10, Онгуене, 72 — Андре Силва, 30, 83.

РБ Зальцбург: Станкович — Валлчи, Рамальо, Онгуене, Ульмер — Мвепу (Бериша, 76), Камара, Собослаи (Бернеде, 86) — Койта (Окафор, 66) — Дака, Хван.

Айнтрахт Ф: Трапп — Туре, Абрахам, Хинтереггер, Ндика — Ильзанкер — Камада (Да Коста, 73), Соу, Роде, Костич (Чендлер, 88) — Андре Силва (Пасьенсия, 88).

Предупреждения: Койта, Хван, Окафор — Камада.

Напомним, что в 1/8 финала франкфуртцы встретятся с Базелем.