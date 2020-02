Гол года: в Шотландии сотворили невероятный шедевр (Видео)

Дандол приехал на гостевой матч и уже на 22-й минуте потряс публику - полузащитник Джордан Флорес забил просто умопомрачительный гол.

Партнер подавал от углового флажка и выполнил сильную передачу на Флореса, который был в дальней части штрафной. Джордан ударил слету и невероятно сильным ударом поразил ворота.

Видео шедевра:

A potential candidate for the #Puskas Award?



Take a bow, Jordan Flores



Will we see this stunner nominated at #TheBest?pic.twitter.com/TZgF8asFzX