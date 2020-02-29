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Первый учитель для Тотти: легендарные голы форварда Ромы (Видео)
13:36 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Абель Бальбо был одним из первых, кто поверил в талант Тотти.

Аргентинский нападающий Абель Бальбо переехал в Италию в 1989 году, тогда ему было всего 23 года.

Первой командой для него в Европе стало Удинезе, спустя два года нападающий помог выйти клубу в элиту, а в Серии А за сезон забил 21 мяч в 30 поединках.

Такая результативность вынудила Рому заплатить за него солидную сумму, ведь римляне активно искали напарника для Даниэля Фонсеки.

Бальбо начал блистать и в Риме. Долгое время у него не было толкового помощника, до тех пор пока тренера не начали подпускать в основу совсем юного Франческо Тотти.

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Поначалу это был убийственный дуэт, но затем Абелю начали мешать травмы. За Рому в чемпионате Италии он сыграл 149 игр, в которых 78 раз поражал ворота соперников. 

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Все по теме:

Серия А, Удинезе, Франческо Тотти, Фиорентина, Парма, Roma, Абель Бальбо.
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