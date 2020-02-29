Скачать
Суббота, 29.02.2020
Шахтер узнал соперника в 1/8 финала Лиги Европы
Шахтер узнал соперника в 1/8 финала Лиги Европы
Днепр-1 - Динамо: обзор шокирующего матча УПЛ (Видео)
Днепр-1 - Динамо: обзор шокирующего матча УПЛ (Видео)
Легкоатлетка Прищепа попалась на допинге
Легкоатлетка Прищепа попалась на допинге
Отличная игра Михайлюка и долгожданная победа Детройта (Видео)
Отличная игра Михайлюка и долгожданная победа Детройта (Видео)

Роналдо не может забить со штрафного уже 38 матчей (Видео)

Роналдо не может забить со штрафного уже 38 матчей (Видео)
13:23 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Фейсбук Серия А

Новости спорта:У великого португальца сбился прицел.

Летом 2018 года Кришитану Роналдо сменил мадридский Реал на Ювентус.

С первых дней в Турине фанаты его полюбили, а он начал отвечать забитыми голами и результативной игрой. 

Как знаем, время победить нельзя, иначе как объяснить, что мастер штрафных ударов Криштиану не может поразить ворота соперников прямым ударом со стандарта уже 38 матчей.

Стоит отметить, что на выходных Ювентус ждет матч за шесть очков против Интера. Игроки Сарри подходят к поединку не в лучшем настроении, ведь на неделе уступили Лиону в матче Лиги чемпионов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Серия А, Ювентус, Новости спорта, Новости футбола, Кальчо, Криштиану Роналдо.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гол года: в Шотландии сотворили невероятный шедевр (Видео)
02 Днепр-1 - Динамо: обзор шокирующего матча УПЛ (Видео)
03 Хет-трик Супряги, VAR и удаления: Динамо повержено в Днепре (Видео)
04 Днепр-1 - Динамо: видео онлайн-трансляция матча
05 "Шахтер - это вызов": В Вольфсбурге отреагировали на результаты жеребьевки
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь