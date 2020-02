Роналдо не может забить со штрафного уже 38 матчей (Видео)

Летом 2018 года Кришитану Роналдо сменил мадридский Реал на Ювентус.

С первых дней в Турине фанаты его полюбили, а он начал отвечать забитыми голами и результативной игрой.

Как знаем, время победить нельзя, иначе как объяснить, что мастер штрафных ударов Криштиану не может поразить ворота соперников прямым ударом со стандарта уже 38 матчей.

Cristiano Ronaldo has now taken 38 free-kicks for Juventus without scoring pic.twitter.com/TuqndqJl3R

— B/R Football (@brfootball) February 27, 2020