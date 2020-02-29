Скачать
Суббота, 29.02.2020
И в футболе знаток, и модель: Александра Лобода во всей красе (Фото)
И в футболе знаток, и модель: Александра Лобода во всей красе (Фото)
Днепр-1 - Динамо: обзор шокирующего матча УПЛ (Видео)
Днепр-1 - Динамо: обзор шокирующего матча УПЛ (Видео)
Легкоатлетка Прищепа попалась на допинге
Легкоатлетка Прищепа попалась на допинге
Отличная игра Михайлюка и долгожданная победа Детройта (Видео)
Отличная игра Михайлюка и долгожданная победа Детройта (Видео)

Cупер-гол украинца за Ливерпуль в ворота французского клуба (Видео)

Cупер-гол украинца за Ливерпуль в ворота французского клуба (Видео)
14:21 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Андрей Воронин на данный момент единственный украинец, игравший за Ливерпуль.

Уроженец Одессы Андрей Воронин с шестнадцати лет выступал за немецкие клубы. Это были Боруссия, Майнц, Кёльн и Байер.

В Бундеслиге он считался форвардом высокого класса, умеющим побороться и хорошо пробить издали.

В 2007 году на правах свободного агента футболист перебрался в АПЛ, подписав контракт с Ливерпулем. За "мерсисайдцев" во всех турнирах он сыграл 38 матчей и забил 6 голов.

Свой дебютный гол за "мерсисайдцев" он забил в квалификации ЛЧ в матче против Тулузы. Стоит отметить, вышло очень красиво.

Шедевр Ювентуса в ворота киевского Арсенала (Видео)

За сборную Украины он провел 74 поединка, в которых отметился 8 голами. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бундеслига, Лига Чемпионов, Андрей Воронин, АПЛ, Ливерпуль, Новости спорта, Тулуза.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гол года: в Шотландии сотворили невероятный шедевр (Видео)
02 Днепр-1 - Динамо: обзор шокирующего матча УПЛ (Видео)
03 Хет-трик Супряги, VAR и удаления: Динамо повержено в Днепре (Видео)
04 Днепр-1 - Динамо: видео онлайн-трансляция матча
05 "Шахтер - это вызов": В Вольфсбурге отреагировали на результаты жеребьевки
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь