Cупер-гол украинца за Ливерпуль в ворота французского клуба (Видео)

Уроженец Одессы Андрей Воронин с шестнадцати лет выступал за немецкие клубы. Это были Боруссия, Майнц, Кёльн и Байер.
В Бундеслиге он считался форвардом высокого класса, умеющим побороться и хорошо пробить издали.
В 2007 году на правах свободного агента футболист перебрался в АПЛ, подписав контракт с Ливерпулем. За "мерсисайдцев" во всех турнирах он сыграл 38 матчей и забил 6 голов.
2007: Andriy Voronin vs Toulouse #liverpool #toulouse pic.twitter.com/HnUMXdxLjX
— Liverpool Goals (@GoalsLiverpool) August 12, 2015
Свой дебютный гол за "мерсисайдцев" он забил в квалификации ЛЧ в матче против Тулузы. Стоит отметить, вышло очень красиво.
За сборную Украины он провел 74 поединка, в которых отметился 8 голами.