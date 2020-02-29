Cупер-гол украинца за Ливерпуль в ворота французского клуба (Видео)

Новости спорта:Андрей Воронин на данный момент единственный украинец, игравший за Ливерпуль.

Уроженец Одессы Андрей Воронин с шестнадцати лет выступал за немецкие клубы. Это были Боруссия, Майнц, Кёльн и Байер.

В Бундеслиге он считался форвардом высокого класса, умеющим побороться и хорошо пробить издали.

В 2007 году на правах свободного агента футболист перебрался в АПЛ, подписав контракт с Ливерпулем. За "мерсисайдцев" во всех турнирах он сыграл 38 матчей и забил 6 голов.

Свой дебютный гол за "мерсисайдцев" он забил в квалификации ЛЧ в матче против Тулузы. Стоит отметить, вышло очень красиво.

За сборную Украины он провел 74 поединка, в которых отметился 8 голами.