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Десна разгромила Мариполь в поединке УПЛ

Десна разгромила Мариполь в поединке УПЛ
16:22 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Фейсбук

Новости спорта:"Северяне" включились в погоню за Динамо.

Десна в матче 20-го тура Favbet Лиги дома легко разгромила Мариуполь — 4:0.

Хозяева сделали приличный задел для победы еще в первом тайме. С интервалом в девять минут дважды отметился Андрей Тотовицкий.

После перерыва черниговский клуб закрепил успех — пенальти реализовал Александр Филиппов. В компенcированное время четвертый гол в ворота Мариуполя забил Владислав Калитвинцев.

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Десна занимает четвертую позицию в турнирной таблице УПЛ с 36 очками в активе. Приазовцы идут на седьмом месте с 22 очками.

В следующем туре команда Александра Рябоконя 4 марта на выезде сыграет против Олимпика. Мариуполь в этот же день дома примет Ворсклу.

 

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Львов, Десна, Мариуполь, УПЛ, Новости футбола.
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