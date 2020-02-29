Десна разгромила Мариполь в поединке УПЛ

Десна в матче 20-го тура Favbet Лиги дома легко разгромила Мариуполь — 4:0.
Хозяева сделали приличный задел для победы еще в первом тайме. С интервалом в девять минут дважды отметился Андрей Тотовицкий.
После перерыва черниговский клуб закрепил успех — пенальти реализовал Александр Филиппов. В компенcированное время четвертый гол в ворота Мариуполя забил Владислав Калитвинцев.
Десна занимает четвертую позицию в турнирной таблице УПЛ с 36 очками в активе. Приазовцы идут на седьмом месте с 22 очками.
В следующем туре команда Александра Рябоконя 4 марта на выезде сыграет против Олимпика. Мариуполь в этот же день дома примет Ворсклу.