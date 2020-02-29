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Бронза прощай: Александрия допустила потерю очков во втором матче подряд

Бронза прощай: Александрия допустила потерю очков во втором матче подряд
16:27 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: ФК Александрия

Новости спорта:Александрия в большинстве упустила победу.

ПФК Львов сыграл вничью с Александрией (1:1) в матче 20-го тура украинской Премьер-лиги.

Первый гол в поединке был забит еще на 10-й минуте. После передачи Банады забитым мячом отличился новичок команды Богдан Мышенко. С первых минут вышел еще один новичок александрийцев Роман Вантух.

На старте второй половины встречи Львов остался в меньшинстве. Вторую желтую карточку перед собой увидел Никита Татарков. Однако воспользоваться численным преимуществом и забить еще Александрия не смогла. В отличие от Львова: Альваро не с первого раза, но все же смог переиграть вратаря гостей Билыка.

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Сразу после гола возникла потасовка, в которой участвовали представители тренерского штаба обеих команд. В итоге арбитр встречи удалил помощников Шарана и Меликяна, а самим главным тренерам показал желтые карточки.

Команда Владимира Шарана продолжает занимать пятое место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 34 очка. Львов же поднялся на 9-ю строчку с 19 очками.

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УПЛ, Александрия, Новости футбола, ФК Львов.
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