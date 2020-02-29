Игрок Челси попал в объятия обезьяны (Видео)

Новости спорта:Объятиями завершился для Маркоса Алонсо поход в зоопарк.

Маркос Алонсо сегодня оформил дубль в ворота Борнмута, чем помог заработать Челси важное очко в борьбе за Лигу чемпионов.

Испанец в этом году проводит очень сильный сезон, являясь одним из лидеров в коллективе Фрэнка Лэмпарда.

При таком графике отдых обязательный, вот однажды испанец пошел в зоопарк, где местный обитатель решил наградить его крепкими объятиями.

Видимо, животное болеет за Челси и выразил благодарность футболисту.