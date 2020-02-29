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ПСЖ продолжил поход за титулом

ПСЖ продолжил поход за титулом
22:02 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Твиттер

Новости спорта:ПСЖ уверенно разобрался с Дижоном.

ПСЖ уверенно обыграл Дижон (4:0) в домашнем матче 27-го тура чемпионата Франции.

Уже на 3-й минуте встречи результативный удар Пабло Сарабии вывел парижан вперед. Во втором тайме ПСЖ отметился трижды. Дубль оформил Килиан Мбаппе, еще один гол на счету Мауро Икарди.

Напомним, что в первом круге ПСЖ сенсационно уступил Дижону со счетом 1:2.

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ПСЖ продолжает уверенно лидировать в Лиге 1, опережая Марсель на 13 очков. Дижон идет на 17-й позиции.

В следующем туре 7 марта команда Томаса Тухеля на выезде сыграет со Страсбуром. Дижон в этот же день дома примет Тулузу.

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ПСЖ, Лига, Новости спорта, Новости футбола, Дижон.
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