ПСЖ продолжил поход за титулом

Новости спорта:ПСЖ уверенно разобрался с Дижоном.

ПСЖ уверенно обыграл Дижон (4:0) в домашнем матче 27-го тура чемпионата Франции.

Уже на 3-й минуте встречи результативный удар Пабло Сарабии вывел парижан вперед. Во втором тайме ПСЖ отметился трижды. Дубль оформил Килиан Мбаппе, еще один гол на счету Мауро Икарди.

Напомним, что в первом круге ПСЖ сенсационно уступил Дижону со счетом 1:2.

ПСЖ продолжает уверенно лидировать в Лиге 1, опережая Марсель на 13 очков. Дижон идет на 17-й позиции.

В следующем туре 7 марта команда Томаса Тухеля на выезде сыграет со Страсбуром. Дижон в этот же день дома примет Тулузу.