ПСЖ продолжил поход за титулом

ПСЖ уверенно обыграл Дижон (4:0) в домашнем матче 27-го тура чемпионата Франции.
Уже на 3-й минуте встречи результативный удар Пабло Сарабии вывел парижан вперед. Во втором тайме ПСЖ отметился трижды. Дубль оформил Килиан Мбаппе, еще один гол на счету Мауро Икарди.
Напомним, что в первом круге ПСЖ сенсационно уступил Дижону со счетом 1:2.
ПСЖ продолжает уверенно лидировать в Лиге 1, опережая Марсель на 13 очков. Дижон идет на 17-й позиции.
В следующем туре 7 марта команда Томаса Тухеля на выезде сыграет со Страсбуром. Дижон в этот же день дома примет Тулузу.