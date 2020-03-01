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Шахтер заявил ещё одного бразильца на УПЛ

Шахтер заявил ещё одного бразильца на УПЛ
07:19 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Твиттер

Новости спорта:Веллингтон Нем вновь получит возможность сыграть за первую команду.

Шахтер дозаявил полузащитника Веллингтона Нема, который в заявке указан как нападающий, на вторую часть сезона УПЛ. Футболист заявлен по списку А и будет выступать под 12-м номером.

Первую часть текущего сезона Нем провел в аренде в Флуминенсе. Бразильский клуб не стал продлевать арендное соглашение, и хавбек вернулся в Украину.

В феврале интерес к 28-летнему Нему проявляла Коритиба, но бразильцам не удалось договориться об аренде полузащитника. Контракт Веллингтона с Шахтером истекает в июне 2021 года.

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Нем провел 20 матчей за Флуминенсе во всех турнирах, отметившись одним голом. В сезоне 18/19 полузащитник сыграл в 21 поединке за Шахтер, забив три гола.

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Шахтер, УПЛ, Новости спорта, Новости футбола, Веллингтон Нем.
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