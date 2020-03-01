"Перед сборами вырубился": экс-игрок Днепра о том, чем завершились посиделки в бане (Видео)

Новости спорта:Денис Олейник рассказал о самой неприятной ситуации в своей жизни.

Экс-хавбек «Днепра» Денис Олейник рассказал, как в 2013 году проспал вылет на сборы с командой.

«Наступил 2013 год. Мы с Шаховым мало играли у Рамоса, в основном на замене. Я говорю Шахова, что 2013-й – наш год. День до вылета на сборы в Испанию, медосмотр. Мы всей командой собрались в бане, посидели. На следующий день вылет на сборы.

Испанские тренеры «Днепра» там. А мы так посидели всей командой, долго. Я был вообще нормальный. Не буду говорить, с кем из игроков приехал, он у меня уснул. Я не ложился, пошел в душ, собрал сумку.

Смотрю, что-то рано выезжать. Сижу, засмотрелся что-то и вырубился. Глаза открываю, смотрю на телефон, а он еще без звука был. 43 пропущенных. Набираю Мандзюка, а они уже на взлетной.

Это п***ец. Объяснил ситуацию, потом вечером за свои деньги прилетел. Мой год начался – лучше не придумаешь», – сказал Олейник в интервью на ютуб-канале Артема Милевского.