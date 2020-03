Легенда МЮ отпраздновал первое поражение Ливерпуля бутылкой шампанского (Видео)

Вчера произошло то, что казалось невозможным. Уотфорд, находившийся до игры в зоне вылета, не оставил шансов лидеру АПЛ Ливерпулю.

Стоит отметить, что Ливерпуль не только прервал свою победную серию, а и голевую.

Настоящими героями для Уотфорда стал Исмаила Сарр, оформивший дубль, и Трой Дини, который добил ошеломленного соперника.

Наверное, огромную радость испытывают не только фанаты Уотфорда, а и МЮ. Особенно отметился легендарный капитан Юнайтед Гарри Невилл, который в честь такого открыл бутылку шампанского.

Gary Neville just killed me off pic.twitter.com/S8MY1NVWJf

— Darren Russell (@DarrenRussell_) February 29, 2020