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Легенда МЮ отпраздновал первое поражение Ливерпуля бутылкой шампанского (Видео)

Легенда МЮ отпраздновал первое поражение Ливерпуля бутылкой шампанского (Видео)
10:54 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Гарри Невилл, видимо, очень счастлив победе Уотфорда.

Вчера произошло то, что казалось невозможным. Уотфорд, находившийся до игры в зоне вылета, не оставил шансов лидеру АПЛ Ливерпулю.

Стоит отметить, что Ливерпуль не только прервал свою победную серию, а и голевую.

Настоящими героями для Уотфорда стал Исмаила Сарр, оформивший дубль, и Трой Дини, который добил ошеломленного соперника.

Наверное, огромную радость испытывают не только фанаты Уотфорда, а и МЮ. Особенно отметился легендарный капитан Юнайтед Гарри Невилл, который в честь такого открыл бутылку шампанского.

К слову, сейчас Невилл работает экспертом в английской футбольной передачи, где его коллегой является легенда Ливерпуля Джейми Каррагер.

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АПЛ, Ливерпуль, МЮ, Манчестер Юнайтед, Новости спорта, Новости футбола, Гари Невилл, Уотфорд, Уотфорд - Ливерпуль.
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