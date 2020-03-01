"Я её не бил, а взял за горло": украинский футболист о конфликте с девушкой в ночном клубе (Видео)

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12:09 Сегодня Телеграф Трибуна Фото: Твиттер

Новости спорта:На Ютуб-канале "Миля" Денис Олейник рассказал о том, как он отдыхал с Артемом Милевским.

Хавбек СИК Денис Олейник рассказал о конфликте 2008 года, когда он вместе с Артемом Милевским повздорил с одной из посетительниц клуба «ПаТиПа».

– Мы пошли в «ПаТиПа». Еще очередь такая на входе, будто там месяц колбасу не продавали, а ее только час продавали. Мы зашли около 12 часов ночи, мы возле барной стойки сели с Милевским.

Сзади девушка протягивает руку, она коктейль заказала, хочет его забрать. То ли ее кто-то подтолкнул сзади, она его разливает на штаны. Я поворачиваюсь, а она меня сразу посылает: «Иди на х##». Я говорю ей: «Извинись хотя бы».

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- Такого же не было. Ты сразу ей втащил.

– Да никому я не втаскивал. Она показала мне средний палец, я хотел ее за палец схватить, она на меня вылила коктейль.

- Ты рассказываешь каждую историю, то ничего нигде не говорил. Ты говори, как есть, ты втащил. Я знаю, что ты втащил.

– Я не втащил, за горло взял человека.

- Ты же говоришь, что вообще не трогал.

– Я не бью девушек, запомни. Никогда не бил. За шею брал, но бить – никогда не бил, – сказал Олейник.

В 2008 году одна из посетительниц клуба разлила сок на Олейника, после чего начался словесный спор. Сообщалось, что Олейник ударил девушку. В итоге вмешалась охрана и был вызван наряд милиции. Через несколько дней стороны заявили, что у них нет претензий друг к другу.

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Днепр, ФК Динамо К, Александр Алиев, Артем Милевский, УПЛ, Металлист, Денис Олейник, Новости спорта, Новости футбола.
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