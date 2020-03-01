Роналду и Дибала раскритиковали хавбеков Ювентуса

Новости спорта:Криштиану Роналду и Пауло Дибала недовольны действиями полузащитников Ювентуса в матче ЛЧ против Лиона.

Нападающие туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду и Пауло Дибала раскритиковали действия полузащиты в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Лионом" (0:1), сообщает RMC Sport.

По информации источника, форварды негативно высказались об игре полузащитников "Ювентуса" перед выходом на второй тайм встречи в подтрибунном помещении. Разговор был записан на камеру.

"Мы остались одни, полузащитники не оказывают нам никакой поддержки", — отметил в разговоре Роналду.

"Никто не получает мяч", — ответил Дибала.

"Знаю. Нет даже подборов после отскоков. Вообще ничего нет", — сказал Роналду.

Ответная встреча 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 17 марта в Турине на стадионе "Альянц-Ювентус". Начало — в 22:00.