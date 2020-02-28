Скачать
Пятница, 28.02.2020
Шахтер узнал соперника в 1/8 финала Лиги Европы
Шахтер узнал соперника в 1/8 финала Лиги Европы
Хет-трик Супряги, VAR и удаления: Динамо повержено в Днепре (Видео)
Хет-трик Супряги, VAR и удаления: Динамо повержено в Днепре (Видео)
Легкоатлетка Прищепа попалась на допинге
Легкоатлетка Прищепа попалась на допинге
Лига Европы: определились пары 1/8 финала
Лига Европы: определились пары 1/8 финала

"Великий матч": Роналду сравнил Дерби д'Италия и Эль-Класико

"Великий матч": Роналду сравнил Дерби д'Италия и Эль-Класико
21:48 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Криштиану Роналду прокомментировал предстоящий матч 26-го тура чемпионата Италии Ювентус - Интер.

Форвард Ювентуса считает, что Дерби д'Италия между Ювентусом и Интером ни в чем не уступит испанскому Класико между Реалом и Барселоной.

"Это будет великий матч, – цитирует Криштиану Роналду Sky Sport Italia. – И он ни в чем не уступит поединку между Реалом и Барселоной. Жаль, что на стадионе не будет болельщиков, но мы постараемся сыграть так, чтобы зрители у экранов получили максимум удовольствия".

Матч Ювентус — Интер состоится в воскресенье, 1 марта (начало в 21:45 по киевскому времени), и пройдет без зрителей из-за эпидемии коронавируса.

Италия примет Евро-2020, несмотря на коронавирус

Ранее Рамос назвал Месси одним из величайших футболистов в истории.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Криштиану Роналду, ФК Реал, ФК Интер (Милан), ФК Барселона, ФК Ювентус, Футбол, Новости футбола, Дерби д'Италия.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Голевая "перестрелка": обзор матча Бенфика - Шахтер (Видео)
02 Бенфика - Шахтер: слова Лаже после матча Лиги Европы
03 Усик - Чисора: названа точная дата боя
04 Бенфика 3:3 Шахтер: события матча (Фото, Видео)
05 Бенфика - Шахтер: обзор португальских СМИ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь