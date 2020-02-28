"Великий матч": Роналду сравнил Дерби д'Италия и Эль-Класико

Новости спорта:Криштиану Роналду прокомментировал предстоящий матч 26-го тура чемпионата Италии Ювентус - Интер.

Форвард Ювентуса считает, что Дерби д'Италия между Ювентусом и Интером ни в чем не уступит испанскому Класико между Реалом и Барселоной.

"Это будет великий матч, – цитирует Криштиану Роналду Sky Sport Italia. – И он ни в чем не уступит поединку между Реалом и Барселоной. Жаль, что на стадионе не будет болельщиков, но мы постараемся сыграть так, чтобы зрители у экранов получили максимум удовольствия".

Матч Ювентус — Интер состоится в воскресенье, 1 марта (начало в 21:45 по киевскому времени), и пройдет без зрителей из-за эпидемии коронавируса.

Ранее Рамос назвал Месси одним из величайших футболистов в истории.