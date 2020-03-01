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Мальдини может покинуть Милан по окончанию сезона

Мальдини может покинуть Милан по окончанию сезона
13:32 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Технический директор "Милана" Паоло Мальдини может уйти с должности по окончании сезона.

По сообщениям ряда итальянских СМИ, вместе с итальянцем клуб может покинуть хорватский директор красно-чёрных Звонимир Бобан.

Бобан выразил недовольство поведением руководства клуба, обвинив генерального директора клуба Ивана Газидиса в ведении переговоров с Ральфом Рангником без уведомления его и Мальдини. Ранее сообщалось, что Рангник может возглавить "Милан" в следующем сезоне.

Бобан и Мальдини вместе выступали за "россонерри" в 1990-х и начале 2000-х годов.

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В 25 матчах Серии А сезона-2019/2020 "Милан" набрал 36 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице.

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ФК Милан, Футбол, Новости футбола, Паоло Мальдини.
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