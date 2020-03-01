Уотфорд - Ливерпуль: видеообзор сенсационного матча АПЛ

Новости спорта:"Красные" потерпели первое поражение в сезоне.

В матче 28-го тура английской премьер-лиги (АПЛ) "Ливерпуль" проиграл на чужом поле аутсайдеру АПЛ - "Уотфорду" 0:3.

Первый тайм завершился без голов, а после перерыва произошла сенсация. Полузащитник хозяев Исмаила Сарр в течение пяти минут забил два мяча в ворота "Ливерпуля". Прошло 10 минут и Трой Дини забил третий мяч хозяев. 0:3 - первое поражение "Ливерпуля" в чемпионате. Последний раз "Красные" проиграли в АПЛ 422 дня назад.

Видеообзор матча:

Несмотря на поражение, команда Юргена Клоппа уверенно лидирует в АПЛ. "Ливерпуль" набрал 79 очков и опережает вторую команду лиги "Манчестер Сити" на 22 очка. До чемпионства "Ливерпулю" осталось выиграть 4 матча.