Хоффенхайм - Бавария: видеообзор скандального матча Бундеслиги

Хоффенхайм на своем поле принимал Баварию в 24-м туре чемпионата Германии.
Мюнхенский клуб разгромил "селян", но поединок не закончился без скандала — фанаты гостей оскорбляли президента Хоффенхайма Дитмара Хоппа.
Обзор матча:
Хоффенхайм - Бавария 0:6
Голы: Баумман, 2 (авт.), Киммих, 7, Зиркзее, 14, Коутиньо, 33, 47, Горецка, 62
Хоффенхайм: Бауманн — Руди, Нордтвейт, Хюбнер, Цубер (Крамарич, 46) — Самассеку (Акпогума, 73), Гриллич — Сков, Баумгартнер, Бруун Ларсен (Рибейро, 30) — Бебу.
Бавария: Нойер — Павар, Боатенг (Толиссо, 46), Алаба, Дэвис (Эрнандес, 63) — Киммих, Тиаго — Мюллер (Горецка, 56), Коутиньо, Гнабри — Зиркзее.