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Роналду не хочет покидать Ювентус

Роналду не хочет покидать Ювентус
14:29 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Twitter

Новости спорта:Роналду не интересно переходить в США на данном этапе карьеры.

Нападающий Криштиану Роналду не заинтересован в переходе в Интер Майами и планирует продолжать выступления в составе Ювентуса.

Ранее владелец клуба из МЛС Дэвид Бэкхем заявил, что мечтает видеть в своей команде Месси и Роналду.

"Я нахожусь в лучшем клубе Италии. Я играю с лучшими игроками. Рад, что в минувшем сезоне мы выиграли трофеи, надеюсь, в этом сезоне нам также удастся.

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В личном плане я также счастлив. Я пришел в Ювентус, чтобы забивать и показывать свой лучший футбол", – рассказал Роналду в интервью Sky Sports.

Действующий контракт португальца с туринским клубом рассчитан до июня 2022 года.

В текущем сезоне Роналду провел 31 поединок в футболке "бьянконери", забив 25 голов и совершив 3 ассиста.

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Серия А, Ювентус, Новости спорта, Новости футбола, Кришитану Роналду.
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