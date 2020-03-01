Боруссия Д - Фрайбург: обзор матча (Видео)

Завершился матч 24-го тура чемпионата Германии, в котором Боруссия Д в родных стенах добыла победу Фрайбурга.
Три очка позволили "шмелям" не отставать от первого места. Сейчас дортмундцы идут на третьем месте.
Боруссия Д — Фрайбург 1:0
Голы: Санчо, 15
Боруссия Д: Бюрки — Пищек, Хуммельс (Аканджи, 46), Загаду — Хакими, Витцель, Джан, Геррейру — Брандт (Холанд 63), Азар (Рейна, 81), Санчо
Фрайбург: Шволов — Хайнц (Шлоттербек, 86), Линхарт, Гульде — Гюнтер, Хефлер, Хаберер (Кейтель, 47), Шмид — Грифо, Петерсен, Шаллаи (Холер, 70)
Предупреждения: Джан