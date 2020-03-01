Реал и Барселона устроят Эль-Класико на трансферном рынке

Новости спорта:На летнем трансферном рынке Европу ждет очередное "Класико".

На лето 2020 года трансферные цели Реала и Барселоны совпали: испанским грандам нужны Эрлинг Холанд, Лаутаро Мартинес и Тимо Вернер — утверждает AS.

Судя по всему, летом нас ждет Класико не менее захватывающее, чем то, которое запланировано на воскресенье, 1 марта.

Чтобы усилить свою атакующую мощь, Реал и Барселона поведут борьбу за нападающих Эрлинга Холанда (Боруссия Д), Лаутаро Мартинеса (Интер) и Тимо Вернера (РБ Лейпциг).

Самые большие проблемы ждут "охотников" в преследовании Вернера — немец четко дал понять, что мечтает о Ливерпуле. Но и остальных будет заполучить непросто, точнее — дорого.

Интер уверен, что Мартинес должен стать будущим команды, и чтобы убедить с ним расстаться, надо найти очень весомый аргумент — например, выплатить клаусулу в 111 миллионов евро. Что касается Холанда, приобретенного Боруссией в январе, то и здесь вопрос будет упираться в то, согласятся ли выплатить клаусулу норвежца испанцы.