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Реал и Барселона устроят Эль-Класико на трансферном рынке

Реал и Барселона устроят Эль-Класико на трансферном рынке
14:51 Сегодня Телеграф

Новости спорта:На летнем трансферном рынке Европу ждет очередное "Класико".

На лето 2020 года трансферные цели Реала и Барселоны совпали: испанским грандам нужны Эрлинг Холанд, Лаутаро Мартинес и Тимо Вернер — утверждает AS.

Судя по всему, летом нас ждет Класико не менее захватывающее, чем то, которое запланировано на воскресенье, 1 марта.

Чтобы усилить свою атакующую мощь, Реал и Барселона поведут борьбу за нападающих Эрлинга Холанда (Боруссия Д), Лаутаро Мартинеса (Интер) и Тимо Вернера (РБ Лейпциг).

Самые большие проблемы ждут "охотников" в преследовании Вернера — немец четко дал понять, что мечтает о Ливерпуле. Но и остальных будет заполучить непросто, точнее — дорого.

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Интер уверен, что Мартинес должен стать будущим команды, и чтобы убедить с ним расстаться, надо найти очень весомый аргумент — например, выплатить клаусулу в 111 миллионов евро. Что касается Холанда, приобретенного Боруссией в январе, то и здесь вопрос будет упираться в то, согласятся ли выплатить клаусулу норвежца испанцы.

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ФК Реал, ФК Барселона, Футбол, Новости футбола, Эрлинг Холанд.
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