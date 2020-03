Деньги не на ветер: зимний новичок МЮ стал лучшим в клубе по итогам февраля (Фото)

Этой зимой Манчестер Юнайтед очень настойчиво пытался купить лидера Спортинга Бруно Фернандеша. Под конец трансферного окна игрок таки переехал в АПЛ.

Первые игры прошли средне, однако уже со средины месяца игрок начал показывать свои лидерские качества.

Как итог, именно португальского полузащитника было выбрано лучшим игроком команды в феврале месяце.

